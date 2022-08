Tekort aan beschikbare kamers zet rem op ambities voor Arnhem als internationale studentenstad

indebuurt Schatzoe­kers opgelet! Dit weekend is er vintage­markt in het Modekwar­tier

Bij het Arnhems Boeken Café Libertas in het Modekwartier is op zondag 21 augustus, van 10.00 tot 16.00 uur, een leuke vintagemarkt. Voor de echte tweedehands schatzoekers, boekenwurmen en gezelligheidsdieren is dit dé place to be. Dat wordt shoppen!

18 augustus