Teleurgestelde Oranjefans in Arnhem moeten even slikken én bijkomen: ‘Wat een wedstrijd, die 2-2: óngélóóflijk’

ARNHEM - Op de Korenmarkt in Arnhem hangen de oranje vlaggetjes en ballonnen nog fier, ook al is het Nederlands elftal een half uurtje eerder uitgeschakeld. De wedstrijd tegen Argentinië met in de allerlaatste minuut de 2-2, verlenging en strafschoppen, gaat de fans niet de koude kleren zitten. ,,Ik moest wel echt even bijkomen.”

De spanning in uitgaansgelegenheid Bloopers was te snijden deze vrijdagavond. Met name tijdens de strafschoppen was het muisstil, zegt Lois Potters (20) uit Arnhem. Maar op andere momenten was het ‘overleven’, vertelt Monique Bosman (25), met een grote glimlach. ,,Toen Nederland 2-2 maakte, werden we soort van opgetild als meute en vlogen we alle kanten op.”

De twee vriendinnen kijken terug op een mooie avond. Al is het eind wel héél zuur. Potters: ,,Wat hadden we graag gezien dat die laatste penalty van Argentinië er níét in was gegaan.”

‘Wat een stress’

Op het Willemsplein lopen Lotte van der Haar (21) en Joris van Dijk (22) enigszins verslagen richting huis. ,,Het was zó spannend tot op het allerlaatste moment. Die 2-2 was óngélóóflijk. Daar moest ik echt even bijkomen, echt stress”, zegt Van Dijk. Het stel zat in de Pianobar: ,,Bij de juichmomenten was er geen houden aan.”

De hartslag van Egwin Wever (50) is deze vrijdagavond niet zozeer omhoog gegaan door het spel van Oranje: hij was samen met vier vrienden naar Vollbeat, een Deense rockband die in GelreDome optrad. ,,Was het écht zo spannend, ja?", vraagt hij enigszins verbaasd terwijl hij zijn fiets op de Korenmarkt parkeert.

Zijn partner appte hem af en toe de tussenstand. ,,Bij 2-0 dacht ik: nou dat kunnen we mooi vergeten, dus heb me lekker op de muziek gericht.” Een voetbalscherm tijdens het concert had Wever - afkomstig uit Dedemsvaart bij Zwolle - wel kunnen waarderen. ,,Ik heb toch wat gemist.”

