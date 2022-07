Terug in de tijd: Napoleon bracht een bezoek aan Arnhem

Beeld je het volgende in: als iemand vraagt waar het Rozet in Arnhem is, kun jij dat makkelijk vertellen door te zeggen door welke straten diegene moet lopen. Dat komt door Napoleon. De Fransman vond het verwarrend dat er op veel plekken geen straatnamen waren en verplichtte gemeenten om deze in te voeren.

Meter en gewichten

Niet alleen de straatnamen zijn ingevoerd door Napoleon: voor zijn komst kende Nederland nog geen meter of kilogram. Dat hield in dat Nederlanders die bijvoorbeeld een lap stof kochten, dit maten aan de hand van dagelijkse objecten. Denk aan de grootte van een voet. Hoewel het voor sommige Arnhemmers prima werkte, vond Napoleon het onhandig. Hij voerde daarom standaardmaten in. Ook bepaalde hij hoe zwaar één kilo is.

Wie was Napoleon Bonaparte ook alweer? Napoleon wordt in 1769 geboren op het Franse eiland Corsica. Hij is van adel en kan mede daardoor studeren aan de militaire academie. Op 16-jarige leeftijd wordt hij benoemd tot tweede luitenant. Na de Franse Revolutie, waarbij de koning zijn macht verliest, wordt Napoleon steeds populairder. In 1799 kroont hij zichzelf tot keizer. Uitbreiden van het rijk Hierna probeert hij zijn rijk groter te maken. In verschillende landen vechten de troepen van de Franse keizer. Onder andere Nederland, België en (delen van) Italië worden ingenomen. Zijn populariteit neemt snel af vanwege de vele regels en het geweld. Toch wordt hij pas jaren later, in 1815, verslagen bij de slag van Waterloo. Bron: NPO Kennis.

Andere veranderingen

Daar blijft het qua veranderingen niet bij: de Franse keizer vindt het onhandig dat iedereen met zijn koets midden op de weg rijdt. En dus moeten alle Nederlanders dankzij Napoleon rechts rijden. Ook het invoeren van een achternaam zoals Jansen, deze achternaam komt maar liefst 1478 keer voor in Arnhem, komt uit zijn koker. En misschien wel de grootste verandering in Nederland: de rechterlijke macht wordt gewijzigd.

De keizer in Arnhem

In 1795 viel Arnhem in de handen van de Fransen en jaren later in 1811 bezocht keizer Napoleon onze stad. Twee jaar later werd er heftig gevochten in Arnhem tussen de Fransen en de Pruisen. Erfgoed Gelderland vermeldt dat er vanaf de Bovenover, aan de Utrechtseweg , kanonnen granaten de stad in schoten. Wil je meer weten over deze veldslag? Klik dan hier.

Bron: NPO Kennis / Canon van Nederland / OM / Historiek