Tichelaar bakte de tegels van Museum Arnhem: 82.000 kleine kunstwerkjes

Als we Jan Kok spreken, is hij even in Arnhem om nog wat laatste puntjes op de i te zetten. Jan Kok (56) is commercieel directeur van Koninklijke Tichelaar in Makkum en zijn bedrijf leverde de 82.000 tegels die samen de spectaculaire bekleding vormen van de nieuwe tentoonstellingsvleugel van Museum Arnhem.