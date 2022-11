Tientallen miljoenen nodig om wateroverlast in Rheden tegen te gaan: inwoner betaalt meer rioolheffing

Mbo-studenten Velp ‘spelen’ winkeltje in eigen pop-up­shop: grote tafel vol met sinter­klaas­ca­deaus

VELP - De Astrum pop-upshop in Velp, gerund door studenten van het gelijknamige college, is klaar voor de sint én de kerstman. Maar er is de komende maanden meer te vinden, zoals streekproducten en schoolspullen. ,,Het is een goede voorbereiding op hun stage.”

