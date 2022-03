Tientallen Oekraïense vluchtelingen kunnen naar hotel in Doorwerth voor ‘acute noodopvang’

Het hotel aan de Kabeljauwallee in Doorwerth is echt bedoeld voor ‘acute noodopvang’, benadrukt een woordvoerder van de gemeente Renkum. Die zocht de afgelopen dagen naar een opvanglocatie voor Oekraïners die hun land hebben verlaten om de Russische inval. ,,We voelen de noodzaak van opvang en willen er graag voor de mensen in deze noodsituatie zijn”, zei burgemeester Agnes Schaap in een persbericht.