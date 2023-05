Tijdelijke entree startschot verbouwing Rijnstate: ‘Het is nodig ons gebouw aan te passen de tijd’

Column Remco Kock Ik zou kunnen afsluiten met de mededeling dat deze column geschreven is door Chat GPT

,,Hoe krijg jij betaald, per uur of woord? Per teken? Nou, dan zou ik de hele krant volschrijven, haha!” Altijd als ik voor deze krant ergens ben, beland ik in hetzelfde gesprek. Geld is het favoriete gespreksonderwerp van de gemiddelde Nederlander, vooral mannen.