Tijdmachine: McDonald's aan de Rijnstraat in Arnhem toen en nu

Opnieuw schildpad gevonden in Wageningse vijver: ‘25 á 30 dumpingen per jaar, meestal door studenten’

In een vijver aan de Mondriaanlaan in Wageningen is dit weekend een schildpad gevonden. Dierenambulance Nederrijn schoot te hulp toen bekend werd dat het beestje gedumpt was. ,,Het is al jarenlang een probleem.”