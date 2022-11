Tijmen Berens uit Arnhem wint fotowedstrijd National Geographic met ‘sceptische kauw’

Sint komt aan in Heelsum met paard en wagen: kinderen ‘bedolven’ onder de pepernoten

Terwijl de kinderen in Arnhem nog moeten wachten tot de Sint aankomt, konden kinderen in Heelsum al begroeten rond 14.00 uur. Na stille coronajaren was zijn intocht weer even druk bezocht door vele kinderen en hun ouders.

12 november