TikTok direct verboden op werktelefoon Arnhemse ambtenaren uit angst voor Chinese spionage

Het 'verborgen verleden' van een roemruchte familie: wortels van de Nijmeegse Frequins liggen in Arnhem

Wat moet ik nu weer vertellen?, vroeg Vincent Frequin (71) zich af toen zijn dochters meer over de Arnhemse geschiedenis van de familie wilden weten. ,,Ik ben gaan graven en wat me verbaasde: mijn eigen broers en zussen weten heel weinig van vroeger.” De Nijmegenaar beet zich er in vast en dat leidde tot het boek Ontdekkingsreis van een Arnhemse familie - Vijf generaties Frequin.