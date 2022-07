Tim Hofman schiet uit zijn slof tegen Bemmelse kozijnbouwer die klanten voor tonnen gedupeerd zou hebben: ‘Je bent een immorele zak’

Weinig overlast, hoge veiligheid: Oosterbeek meest leefbare kleine woonplaats van Nederland

UTRECHT/ OOSTERBEEK - Oosterbeek is de meest leefbare kleinere woonplaats van Nederland. Ook Laren (bij Hilversum) en het Noord-Hollandse Bergen doen het goed in een onderzoek van Atlas Research in opdracht van RegioBank. Het Limburgse Vaals staat onderaan de lijst en ook Delfzijl in Groningen wordt niet goed gewaardeerd.

14 juli