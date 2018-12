Timo (22) heeft meer dan 1000 items K3: ‘Ik ben gewoon mezelf’

Hij vertelde er bijna niemand over, maar bleef K3 wel volgen. In 2015 ging hij naar het afscheidsconcert van de toenmalige samenstelling in Amsterdam. Tot zijn eigen verbazing kwam hij in contact met veel volwassen fans. ,,Dat was zó ontzettend leuk. Ik besefte daar dat ik niet de enige volwassen fan ben, dat ik me nergens voor hoefde te schamen. Sindsdien ben ik vaker concerten gaan bezoeken en begon ik pas echt met verzamelen. Ik wilde ermee stoppen, maar het was een soort nieuw begin.’’



Het zijn de boodschappen in de nummers die de superfan aanspreken. ,,De liedjes van nu zijn volwassener dan vroeger. Neem ‘De aarde beeft', over hoe we de aarde aan het kapotmaken zijn. Of ‘Prinsesje en Superman’, over jezelf zijn.’’