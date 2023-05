Tip! Deze fietsroute brengt je langs landwinkels, horeca en kwekerijen in Arnhem

Pleidooi voor verzet tegen verdwijnen buslijnen in Arnhem: ‘In mooie woorden kun je niet rijden’

Kom in verzet tegen buslijnen en -ritten die dreigen te verdwijnen in Arnhem. Daarvoor pleit de lokale afdeling van de SP in de richting van het stadsbestuur. ,,Deze kaalslag moet stoppen voordat die weer verder gaat”, zegt SP-raadslid Sarah Dobbe.