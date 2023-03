Toen in Arnhem: het hertenkamp in park Sonsbeek [FOTO’S]

Kunstwerk van Arnhemse Jolanda te zien in het Maurits­huis: ‘Heel speciaal dat ik hiervoor gekozen ben’

Op de plek van het wereldberoemde meesterwerk van Vermeer was een week lang een kunstwerk van de Arnhemse kunstenares Jolanda Verstegen (63) te zien. Zij was samen met 169 andere ontwerpers gekozen om het ‘gat’ van het Meisje met de Parel, dat tijdelijk aan het Rijksmuseum is uitgeleend, op te vullen.