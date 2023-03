Toen in Arnhem: het Willemsplein van 1900 tot nu [FOTO'S]

indebuurt.nlOf je er nou op de bus stapt of elke dag langsrijdt met de auto, het Willemsplein is voor veel Arnhemmers een bekende plek. Maar weet jij ook hoe dit drukke plein er vroeger uitzag?

Altijd al bussen?

Vanaf de jaren tachtig reden de bussen af en aan op het Willemsplein. Dat is niet altijd zo geweest, maar vanaf de 19e en 20e eeuw was het wel een cultureel en verkeersknooppunt van Arnhem. Tussen 1880 en 1911 reed de paardentram van de particuliere N.V. Arnhemsche Tramwegmaatschappij (ATM) op de route Arnhem-Velp via het Willemsplein. Later werd dit een elektrische tramdienst. En nog weer later werden deze vervangen door bussen en trolleybussen.

Volledig scherm Haltes op het Willemsplein © Gelders Archief

Mooi groen

In de jaren vijftig was het Willemsplein mooi groen. Wist je dat er plannen liggen om het huidige Willemsplein flink op de schop te nemen en opnieuw te vergroenen? Op de foto zie je Café-Restaurant Royal en het oude HBS-gebouw. Dat laatste werd eind jaren vijftig gesloopt, op die plek vind je nu het Gele Rijdersplein.

Volledig scherm Groen Willemsplein © Gelders Archief

Lang, lang geleden

Nog wat langer geleden, rond 1910 om preciezer te zijn, zag het er zo uit op het Willemsplein. Dat destijds nog niet zo heette, maar het Nieuwe Plein.

Volledig scherm © Foto: Gelders Archief nr. 1500 - 5092

In de file

Deze foto werd eind jaren zeventig genomen. Oók toen kon je als je pech had nog wel eens in de file staan op het Willemsplein. Hoe het er nu met de file in Arnhem voorstaat lees je hier.

Volledig scherm Drukte op het Willemsplein © Gelders Archief

Trolleys maken

Die trolleybussen van Arnhem, die doen het niet altijd even goed. In de jaren zeventig moest er nog wel eens wat gefixt worden.

Volledig scherm Herstelwerkzaamheden op het Willemsplein © Gelders Archief

Toen de bussen nog geel waren

Ziet er wel lekker zonnig uit, die gele bussen. Deze foto stamt uit begin 1980.

Volledig scherm Gele bussen. © Gelders Archief

De bussen nu

Zo kennen we de meeste bussen die op het Willemsplein rijden nu. Áls ze rijden, want er zijn veel ov-stakingen op het moment. Op welke dagen er geen bussen rijden van en naar Arnhem lees je hier.

Volledig scherm Bussen op het Willemsplein © indebuurt Arnhem

Het Willemsplein nu

Het Willemsplein vanaf een andere hoek. Aan de rechterkant restaurant STAN&CO.

Volledig scherm Het Willemplein © indebuurt Arnhem

Voorjaarsbloemen

Wat staat dat kleurrijk als de krokussen op het Willemsplein weer uitkomen, niet?

Volledig scherm Krokussen op het Willemsplein © indebuurt Arnhem

Het hert, maar dan goud

Het hert op het Willemsplein is een vertrouwt figuur, maar af en toe is het ineens goud ingepakt. Waarom is dat? Je leest het hier.

Volledig scherm Het hert op het Willemsplein goud ingepakt © indebuurt Arnhem

