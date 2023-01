Toni Domgjoni vertrekt na de transferdeadline nog bij Vitesse

Dna-onderzoek wijst uit dat meerdere schapen in Friesland zijn doodgebe­ten door hond

Een of meer honden hebben aan het eind van het jaar huisgehouden onder schaapskuddes in het noordoosten van Friesland. In Hallum beet een hond in december vorig jaar zestien schapen dood. Even daarvoor waren in hetzelfde dorp al twee schapen doodgebeten en raakten zes dieren gewond door een aanval van een hond. In het naburige Hijum doodde een hond zeven schapen en verwondde er vijf.

