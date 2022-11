Transgender Awareness Week, ook bij Focus Filmtheater: ‘Over zijn wie je eigenlijk bent’

Brand Berghouwer, voorzitter van Transgender Netwerk Nederland: „In Nederland worden jaarlijks op verschillende locaties herdenkingen gehouden. In Amsterdam is er een grote herdenking vlakbij het Homomonument. Wij vinden het mooi dat er meer aandacht komt voor de Awarenessweek en voor de zaken waar transgender mensen tegenaan lopen. Wij gaan deze week zelf campagne voeren voor de veiligheid van transgender mensen. Op 31 maart vieren we Transgender Zichtbaarheidsdag.”

Transgenders in het leger

In Arnhem kun je in het kader van de Transgender Awareness Week naar een Amerikaanse documentaire over transgenders in het leger. Dat zijn er ongeveer 15.500. Zij worden gedwongen om hun genderidentiteit te verbergen vanwege de militaire wet- en regelgeving. De filmavond wordt georganiseerd in samenwerking met transcafé Transistor en COC Midden-Gelderland. Na afloop is er een zaalgesprek met Nederlandse transgenderpersonen die dienen bij Defensie.

Daarnaast draait de documentaire Mama eenmalig in het Focus filmtheater. Regisseur Esmée van Loon is met een deel van de cast aanwezig. De film gaat over een zelfgekozen dragfamilie, met als ‘moeder’ dragqueen Ma’MaQueen, bekend van de Nederlandse versie van Ru-Pauls dragrace. „De Awareness Week gaat ook over genderexpressie, dus drag past hier prima bij”, vertelt Kim van der Werff van het filmhuis desgevraagd. „Daarnaast was de hoofdpersoon tijdens het draaien van de film in transitie.”

Er is weinig aandacht voor transgen­der mensen en als die er al is, wordt alleen de ellende uitver­groot

Van der Werff vindt dat er meer aandacht mag zijn voor transgender mensen. „Er is momentum; het transverhaal is groot binnen culturele instellingen. Maar er is weinig aandacht in de pers en als die er al is, wordt alleen de ellende uitvergroot. Er is vreugde dat er een beter klimaat heerst om uit de kast te komen. Er worden interessante discussies gevoerd over identiteit en wat dat precies is. Daarnaast zijn de films die we tonen een esthetisch genoegen.”

De mens achter de dragqueen

De documentaire Mama vertelt het verhaal van een Rotterdamse zelfgekozen familie, met aan het hoofd moeder en dragqueen Ma’MaQueen. Samen met haar drie katten vormt zij een veilige haven voor haar zes dragkinderen.

Regisseur Esmée van Loon (1996, Rotterdam) leerde de hoofdpersoon kennen op de Willem de Kooning Academie waar ze een opleiding over film en diversiteit volgde. Maar haar fascinatie voor drag ontstond al eerder in haar leven, vertelt ze. „Ik ben zelf lesbisch en ik heb twee moeders. Mijn donorvader is ook gay en zijn man had een theaterrestaurant op Texel, waar we woonden. Hij verkleedde zich tijdens cabaretavonden weleens als vrouw en dat fascineerde me enorm als kind.”

Op de academie, waar Mama mode studeerde, ontstond het idee om een film over haar te maken, vertelt Van Loon. „In dat goed ontvangen portret sprak ze de wens al uit om moeder te worden. We hebben altijd contact gehouden en in 2018 vertelde ze me over haar ‘dragkinderen’. Toen besloten we een vervolg te maken op de eerdere film.”

Van Loon wilde vooral de mens achter de dragqueen laten zien. „Als queer (overkoepelend begrip voor o.a. homoseksuele, biseksuele, panseksuele, transgender, intersekse en non-binaire/genderqueer mensen, red.) persoon merk ik zelf dat deze groep representatie mist. De wèl over ons vertelde verhalen zijn vaak eenzijdig en gaan over de ellende en de moeilijkheden, terwijl er ook zoveel liefde is.”

Niet zomaar een man in een jurk

Drag is volgens Van Loon meer dan gewoon maar wat make-up op doen. „Een dragqueen is niet zomaar een man in een jurk, zoals veel mensen denken. Het is iets voor alle genderidentiteiten. Voor deze mensen is het een manier om hun gevoel uit te drukken, een kunstvorm. Ze zijn uren bezig met hun make-up, besteden veel aandacht aan hun pruiken en kleding.”

Drag betekent overigens niet dat deze mensen zich niet thuis voelen in hun lichaam, zegt Van Loon: „Transgender zijn heeft hier niets mee te maken, dat is een persoonlijk gevoel. Drag is een tijdelijke expressie. Soms verkleden ze zich maar een keer per week, dat is voor iedereen verschillend. Gender speelt niet voor iedereen een rol. Er zit een vrouw in de film, Xtra, die zich ook als ‘dragqueen’ verkleedt, om een andere versie van zichzelf te zijn, een versie waarin ze wél dingen durft.”

Van Loon wilde in haar documentaire deze fantasiewereld van haar hoofdpersonen tot leven brengen. „Het is een wereld vol liefde en acceptatie, waarin alles mogelijk lijkt. We kunnen allemaal wel wat meer fantasie in ons leven gebruiken.” Of, zoals Xtra het stelt: „In drag ben ik wie ik wil zijn. Dan ben ik echt gelukkig.”