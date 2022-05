Treinverkeer stilgelegd in verband met persoon op spoor bij Ede

Met video Schilderij van 175 miljoen euro naar vernieuwd Museum Arnhem, maar Leeuwarden is eerst

ARNHEM - Het schilderij ‘De Vaandeldrager’ van Rembrandt, onlangs door de Nederlandse staat aangekocht van de bankiersfamilie De Rothschild, begint vandaag in Leeuwarden aan zijn tournee langs Nederlandse musea. Het kunstwerk van 175 miljoen euro is in januari 2023 ook te zien in het vernieuwde Museum Arnhem.

30 april