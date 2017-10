Trucker Danny (19) redt man uit brandende auto: 'Anders was hij levend verbrand'

Een ware heldendaad heeft hij verricht. Dat besef dringt langzaam door bij Danny Ouwens. De piepjonge vrachtwagenchauffeur (19) uit Oss redde maandagavond op de A12 bij het Gelderse Oosterbeek een hulpbehoevende man uit een brandende auto. ,,Als ik anders had gehandeld, was het slachtoffer levend verbrand."

Nietsvermoedend rijdt Ouwens maandag met zijn vrachtwagencombinatie op de snelweg naar Brabant. Opeens voelt hij een harde klap. ,,Ik schoot los van mijn stoel”, vertelt hij. ,,Ik keek in mijn spiegel en zag het meteen: een enorme vlammenzee.''

Linkerportier losgerukt

Zonder aarzelen zet Danny de combinatie stil op de vluchtstrook en stapt uit. Hij rent naar de achterkant van zijn truck en ziet dat er een personenauto achterop zijn bakwagen is geklapt. ,,De auto van de man zat volledig in de kreukels. Het zag er niet best uit..."

De klap is zo heftig dat de personenauto direct in brand vliegt. Danny rent naar de auto en probeert met al zijn kracht het linkerportier los te rukken. Dat lukt hem. ,,Ik boog de deur helemaal krom en zag midden in de vlammenzee een man zitten.''

Stijf van adrenaline

Volledig scherm De auto vatte vlam en brandde uit. © Jean-Marc Regelink / Persbureau Heitink Op dat moment staat Danny stijf van de adrenaline, maar hij is vastberaden de man uit de auto te krijgen. ,,Ik vroeg aan hem of hij zelf uit de auto kon komen. Een paar tellen later stond hij al met één been buiten.'' De bestuurder heeft brandwonden en zegt tegen Danny veel pijn te hebben.



Tot de hulpdiensten arriveren, houdt de jonge trucker hem aan de praat. Wanneer de traumahelikopter op de snelweg landt en het slachtoffer meeneemt naar het ziekenhuis, komt voor Danny pas de klap. ,,Ik besefte toen pas wat er allemaal was gebeurd.''

Bedolven onder complimenten

Die avond nog doet de Ossenaar zijn verhaal tegenover de politie. ,,Eén van de agenten zei tegen mij dat hij in zijn loopbaan nog nooit had meegemaakt dat iemand zo rustig was gebleven na zo’n heftig ongeluk. Volgens hem had ik niet beter kunnen handelen. Dat voelt natuurlijk goed om te horen.”

Quote Een agent zei dat hij nog nooit had meegemaakt dat iemand zo rustig was gebleven na zo’n heftig ongeluk

Ook op sociale media wordt Danny, die werkzaam is bij transportbedrijf WB van der Donk in Vinkel, bedolven onder de complimenten. ,,Het is echt fantastisch dat mensen zo meeleven”, zegt de Ossenaar trots. ,,Ik weet niet of ik mijzelf als een held zie. Het voelde als een plicht om die man te helpen. Wat moest ik anders doen?''

Verwerking