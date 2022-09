Twee mannen opgepakt na gewapende overval op Primera in Arnhem: ‘Ik heb er slecht van geslapen’

Het is donderdagmorgen iets na negenen nog rustig in de Primera-winkel in winkelcentrum De Laar Oost. Een medewerker is druk in de weer met een stofzuiger als een klant binnenkomt. Niet om een tijdschrift of pakje sigaretten te kopen, maar om bezorgd te vragen hoe het ermee gaat. ,,De Laar Oost is net een dorp. Iedereen weet van de overval. Mensen zijn heel begaan met ons", zegt Mijnders.