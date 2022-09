Tweede schip voor asielzoekers aan Arnhemse Rijnkade verlicht enorme druk op Ter Apel

Asielzoe­kers arriveren in oktober op Kop van Deelen; eerste arbeidsmi­gran­ten zijn er al

De asielzoekersopvang op de Kop van Deelen bij Ede opent in oktober. Dat meldt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). In totaal is er op Deelen plek voor tweehonderd asielzoekers. ,,Wel zijn op het terrein de eerste arbeidsmigranten aangekomen”, aldus de woordvoerder. Voor hen zijn er 341 plaatsen beschikbaar.

18 augustus