Tweede steekpartij in Arnhem op één dag: vrouw gewond naar ziekenhuis na incident in woning

Video Agenten vinden ‘ernstig gewond persoon’ op straat, vermoede­lijk met steekwon­den

ARNHEM - Politieagenten troffen zaterdagochtend in Arnhem een gewond persoon aan op straat. Vermoedelijk met steekwonden, aldus een woordvoerder. Het slachtoffer is naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht.

12:34