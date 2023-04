Tweeduizend reünisten wanen zich weer even middelbaar scholier: jong en oud feesten op het 66-jarige Thomas a Kempis

Favoriete Anne Luijten loopt NK marathon in Rotterdam met zieke vader aan haar zijde

ARNHEM - Atlete Anne Luijten van Ciko'66 is favoriet voor de Nederlandse titel op de marathon, zondag onderdeel van de Marathon Rotterdam. De Arnhemse is in topvorm dankzij een ideale voorbereiding en bovendien is een aantal concurrenten afwezig of vanwege blessures afgehaakt.