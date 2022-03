‘Typisch Wodanseck’, dat was Harrie

De opmars van de lokale partijen: ‘Dit had ik in mijn stoutste dromen niet zo bedacht’

Lokale partijen vagen de landelijke weg. In Montferland haalde een nieuwkomer meteen vijf zetels, in Druten zit geen enkele landelijke partij meer in de raad en in Renkum ging het CDA in twintig jaar van de grootste naar de kleinste partij.

