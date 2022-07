Uit Rusland gevluchte Ramina (18) is nu de beste van Nederland: ‘Hier kun je nee zeggen tegen de trainer’

Op de vaste trainingsavond van Scaramouche is het oppassen geblazen. Allereerst om niet te struikelen in de kantine van de Arnhemse vereniging, waar de schermers zich omkleden en schoenen, kleding en grote schermtassen lukraak verspreid zijn achtergebleven. Daarna is het in de aangrenzende trainingshal helemaal uitkijken, met constant contact tussen vlijmscherpe degens.



Met haar ranke lijf danst Ramina Mansurova moeiteloos om alle obstakels heen. De 18-jarige Russische vluchtte eind 2019 met haar moeder naar Nederland en is op sportpark De Bakenhof al een jaar tweewekelijks kind aan huis. In Alkmaar kroonde ze zich vorige maand voor de tweede keer op rij tot Nederlands juniorenkampioene.