Uittip: koeien van Landwinkel IJsseloord gaan de wei weer in en jij kan erbij zijn

Van het Zevenaarse Musiater naar hartje Londen; internatio­na­le roem voor documentai­re Herwense Spitfire

De documentaire Spitfire Overdue ging amper een maand geleden in première in Zevenaar, maar binnenkort is het verhaal over het in 1940 bij Herwen neergestorte Britse vliegtuig te zien op steenworp afstand van Buckingham Palace, in hartje Londen.