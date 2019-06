‘Undercover’ op Vakantiepark Arnhem: privédetectives doen schokkende ontdekking

Een rustiek meertje met hier en daar een badgast. Op de achtergrond klinkt zacht gitaarmuziek als de camera enkele mobile homes toont. Het vakantietafereel wordt ruw verstoord als de vertoornde kop van Frank Lammers, alias drugsbaron Ferry, in beeld verschijnt, boos over een mislukte drugsdeal: ,,Godverdomme, hoe ken dat nou?”



Het is het begin van een scene van de populaire Vlaams-Nederlandse Netflix-serie Undercover. Drugsbaron Ferry heeft zijn hoofdkwartier in een mobile home op een vakantiepark in België. Van hieruit bestiert hij zijn criminele organisatie. Twee agenten nemen hun intrek in een mobile home om Ferry te ontmaskeren. ,,Dat was op mijn Vakantiepark Blauwe Meer in Lommel. Sindsdien krijgen we wekelijks vijfhonderd toeristen die de bekende plekken uit de serie willen zien", zegt eigenaar Peter Gillis van de Oostappen Groep Vakantieparken niet zonder trots.



Nu heeft Gillis zelf een undercoveroperatie opgezet op zijn Vakantiepark Arnhem. Dit keer niet om drugsbarons, maar raddraaiers op zijn park te ontmaskeren. Twee privédetectives, een man en een vrouw die zich voordeden als echtpaar namen hun intrek in één van de mobile homes en maakten vrienden met de vaste bewoners van het lommerrijke park langs snelweg A12. ,,We hebben een man en een vrouw ingezet. Ze droegen wat oude kleren. Ze moeten wel in het plaatje van het vakantiepark passen anders vallen ze door het mandje, hè.”