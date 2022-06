‘Valse start’ voor wethouder die niet in Arnhem wil wonen: ‘Je moet leven in de stad waar je werkt’

Flitsbezor­ger Getir zet vestiging in Elden door

ARNHEM- Flitsbezorger Getir zet de plannen door om een vestiging te openen in de dorpskern van Elden in Arnhem-Zuid. Een woordvoerder van het bedrijf bevestigt dat hiervoor een vergunning wordt gevraagd. Die is verplicht, nu het gemeentebestuur van Arnhem de duimschroeven heeft aangedraaid om het aantal ‘dark stores’ te beperken.

