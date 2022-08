Van 6 rijstroken naar 1 door onderhoud Airborneplein, net nu het onverwacht druk is op de weg

Arnhem onbereik­baar voor cruisesche­pen: risico op vastlopen of veel schade door laag water

ARNHEM - Het water in de Rijn staat zo laag, dat Arnhem onbereikbaar is geworden voor de meeste cruiseschepen. Die kunnen niet meer aanmeren in hun vaste thuishaven. Het bekende cruiseschip MPS de Zonnebloem wijkt nu noodgedwongen uit naar Lelystad.

13 augustus