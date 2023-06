Van Arnhem naar Amerika: ‘superwarm’ Texas voor ‘ijskoningin’ Roddenhof van VDZ

indebuurt.nl Populaire TikTokker test bamiballen van Beursken in Velp: 'Dit maakt ze zo uniek'

Bamischijfdeskundoloog, zo noemt Peer (17) zichzelf op TikTok. Op zijn populaire account plaatst hij recensies over bamischijven, -ballen en -blokken uit heel Nederland. Automatiek Beursken in Velp was laatst aan de beurt voor een test.