Van de politie moest Wolf maar een biertje gaan drinken. ‘Ik heb nog nooit zoveel problemen gehad’

Uittip: bij deze koffiebar in Arnhem eet je 's avonds taart tijdens de ramadan

Doe je mee aan de ramadan? Of heb je laat in de avond zin in iets zoets? Dan kan je komend weekend taartjes komen eten bij koffiebar Walt in Arnhem. In het kader van de ramadan opent eigenaar Walter Jurrius (39) zijn zaak eenmalig van 21.30 tot 00.00 uur.