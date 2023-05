Van Ginkel wil stap omhoog maken met Vitesse: ‘Volgend jaar samen voetballen met Davy Pröpper’

Bauke (53) is van na de oorlog, maar WOII laat hem nooit los: ‘Uit respect voor de slachtof­fers’

Bauke Huisman (53) uit Valburg is druk bezig met de voorbereidingen voor de zevende editie van WO2-herinneringsevenement The Island dat in oktober in Doornenburg wordt gehouden. Het verhaal van de bloedige strijd in de Betuwe moet verteld blijven worden, vindt hij.