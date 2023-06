Van line-up tot pendelbussen: dit wil je weten over Zomervreugde festival in Arnhem

Dakterras voor allerziek­ste patiënten: ‘Trek de stekker er maar uit, dacht ik, tot ik de wind op mijn gezicht voelde’

Wie op de intensive care terecht komt is het ziekst van allemaal. Naar buiten gaan is dan veel gedoe. Ook voor ‘buitenmens’ Arjan van Herk (45), die al twee maanden in Rijnstate ligt. Nu heeft het Arnhemse ziekenhuis een dakterras, waar hij kan ontsnappen aan de witte muren, of zoals hij het zelf zegt ‘de zwarte tunnel’. ,,Ik kan je niet vertellen hoe bijzonder het is.”