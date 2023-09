Van sporten tot naar een gratis concert: 7 x Arnhemse tips voor je weekend

Marcouch trekt lessen uit lage verkie­zings­op­komst en begrijpt frustratie: ‘Hing zelf ook twee uur aan de lijn bij verzeke­raar’

Arnhems burgemeester Ahmed Marcouch zit zwaar in zijn maag met de lage verkiezingsopkomst van 2022 in zijn stad. Bieden de resultaten van een onderzoek naar die opkomst hem nu de ultieme oplossing straks meer stadsgenoten naar de stembus te lokken? Daar lijkt het niet op, maar Marcouch wil zeker niet spreken van weggegooid geld. ,,Dit helpt ons bij wat we al aan het doen zijn en dat te verbeteren.”