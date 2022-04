Van wijn gemaakt met kiwi’s tot een parfum die ruikt naar zwetende mannen: dit is 1 april in Arnhem

Cultuurcentrum Rozet: gratis antieke objecten ophalen

Een niet te missen instinker, uit de koker van de Rozet: via sociale media kondigde het Arnhemse cultuurcentrum vanwege ruimtegebrek een deel van de collectie van het Erfgoedcentrum op te ruimen. Geïnteresseerden kunnen zich vrijdag 1 april tussen 13.00 en 14.00 uur melden bij de ingang van het Erfgoedcentrum.

Alle objecten krijgen een groene sticker (gratis) en oranje sticker (kleine bijdrage). Medewerkers van Rozet zullen belangstellenden ter plaatste ontvangen.

Opmerkelijk: Rozet heeft het bericht inmiddels van Facebook verwijderd. Misschien toch bang teveel mensen met een dooie mus blij te maken?

Okimono: daar hangt een luchtje aan

Okimono, een van de hipste modemerken van Arnhem, komt met een persbericht dat net zo gelikt is als de inrichting van hun modezaken: vrijdag lanceert het merk een eigen parfum met de naam Eau k’Imono. Een langgekoesterde droom van de Arnhemmers, zo is te lezen in het bericht.

En het is niet zomaar een eau de parfum, het is de geur van hardwerkende mannen. Niets is zo lekker als de geur van een goed klusshirt, beweert Okimono. En wij kunnen er van alles bij voorstellen: zuur zweet, schraal bier en nog wat aanverwante zaken. Toch laten we ‘m even aan ons voorbij gaan.

Volledig scherm Eau k’Imono, een ode aan de geur van hard werkende mannen. © Okimono

In Dieren gaat er voortaan kiwi in de wijn

Ook de Dierense wijnboer Youp Cretier komt met bijzonder nieuws: met ingang van vrijdag 1 april moet wijn aan strengere Europese regelgeving doen. Lang verhaal kort: wijn moet voortaan gezonder. Een van de nieuwe voorwaarden is dat in wijn een hoger percentage vitamine C moet komen.

‘Om aan deze dwingende maatregel vanuit Brussel te voldoen, hebben wij in samenwerking met het Deutsches Weinbau Institut gezocht naar een zo natuurlijk mogelijke oplossing’, mailt hij ons. ‘Deze is gevonden in een vrucht met een zeer hoog vitamine C gehalte, de kiwi. Wij hebben dan ook besloten om per bovengenoemde datum kiwifruit aan onze wijnen te gaan toevoegen.’

Volledig scherm Wijnboer Youp Cretier © Eigen foto