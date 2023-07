Vandaag kans op bewolkte dag in Arnhem

met video Kaag in tranen bij herdenking slachtof­fers slavernij: ‘Een mens als verlies­post afdoen in een kasboek blijft verachte­lijk en verwerpe­lijk’

Minister Sigrid Kaag schiet vol als ze vrijdag tijdens haar toespraak bij de herdenking van de slachtoffers van de slavernij in de Steile Tuin in park Sonsbeek in Arnhem het kille kasboek uit 1760 voorleest van plantage Vossenburg in Suriname.