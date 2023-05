Vandaag kans op lichte regen in Arnhem

Omstreden gebedsgene­zin­gen in Arnhem mogen doorgaan, waarom? ‘Verwacht een wonder’

Een Amerikaanse prediker bidt vanaf zondag in een grote tent in Arnhem om bezoekers met lichamelijke klachten te genezen. ‘Grote bedriegerij’, zegt de Vereniging tegen de Kwakzalverij over zulke bijeenkomsten. Toch geeft de gemeente een vergunning af voor de ‘genezingscampagne van formaat’. Hoe zit dat? ,,Je moet uitkijken dat je niet terechtkomt in een oordeel over smaak.”