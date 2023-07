Varen maar: met deze pontjes kun je het water over in (de buurt van) Arnhem

Miljoenen extra voor krimpende hbo-opleidin­gen als leraar Duits en civiele techniek

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) krijgt ruim drie miljoen euro extra van het Rijk om krimpende opleidingen in stand te houden, zoals lerarenopleidingen Duits, natuur-, wis- en scheikunde. Ook Van Hall Larenstein in Velp en Aeres in Wageningen krijgen subsidie.