Veel ongelukken door gladheid op Gelderse snelwegen, A12 bij Arnhem enige tijd dicht

ijzel op de weg Code oranje in deel van land door verrader­lij­ke gladheid, al heel veel ongelukken

Voor de provincies Limburg, Brabant en Gelderland is code oranje afgegeven vanwege de gladheid die is ontstaan door ijzel. In de rest van het land is code geel van kracht, behalve voor de westelijke kustprovincies en Friesland. Volgens de ANWB zijn er afgelopen nacht veel ongelukken gebeurd door gladheid. ,,Zeker rond Arnhem en Nijmegen”, aldus een woordvoerder.

6:56