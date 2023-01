Veel ongelukken door gladheid op snelwegen: stadsbrug Nijmegen tijdelijk dicht, enorme file op A12

Op de A1 gebeurden zeker 10 ongevallen. Op de A12 bij Arnhem werden zeker zes ongevallen genoteerd. Auto’s raakten van de weg en botsten voornamelijk tegen vangrails.



Daarnaast gebeurden er ook diverse ongelukken op de A348 (Arnhem-Dieren) en de A30. Of er bij de ongevallen ook gewonden zijn gevallen is niet bekend. Ook de A77 bij Boxmeer werd enige tijd afgesloten na een aanrijding.

Volledig scherm Bij een aanrijding door gladheid tussen een vrachtwagen en vier auto's op de A12 bij Arnhem viel een gewonde. © Persbureau Heitink

Stadsbrug dicht

Stadsbrug De Oversteek bij Nijmegen werd rond 07.00 uur afgesloten wegens gladheid. Gaandeweg de ochtendspits ontstond er een file van enkele kilometers die voor een vertraging zorgt van ruim 20 minuten.



Verkeer dat Nijmegen vanaf de Noordkant in wil, moest gebruikmaken van de Waalbrug. Alternatief is omrijden via de brug bij Ewijk. Een woordvoerder van de gemeente meldde kort voor 08.30 uur dat de Oversteek weer open is voor verkeer.



De afsluiting zorgde wel voor extra drukte op de andere wegen rond de stad. De ANWB meldt rond 08.20 uur dat het erg druk is op de wegen rond Nijmegen. Onder meer op de A325 vanaf Elst moet je rekening houden met drie kwartier extra reistijd, er staat rond die tijd 5 kilometer file.

Enorme vertraging

Op de A12 ter hoogte van de IJsselbrug bij Arnhem ging het in de vroege ochtend mis met in totaal vier auto’s en een vrachtwagen.



De snelweg bij Arnhem was enige tijd volledig dicht richting Arnhem. Vanochtend vroeg stond daar kort voor 08.00 uur ruim veertien kilometer file. Weggebruikers moeten hier rekening houden met 1,5 uur vertraging, kort voor 08.00 uur was het opruimwerk nagenoeg afgerond.

Weerwaarschuwing voor ijzel

Voor de provincies Limburg, Brabant en Gelderland is code oranje afgegeven vanwege de gladheid die is ontstaan door ijzel. In de rest van het land is code geel van kracht, behalve voor de westelijke kustprovincies en Friesland.

Volledig scherm Een auto die door gladheid van de weg is geraakt op de A12 bij Arnhem wordt geborgen. © Persbureau Heitink

Volledig scherm Een van de over de kop gevlogen auto's op de snelweg A1. © Luciano de Graaf

