Verbijstering over forse stijging WOZ-waarde: ‘Ik moet ineens 72 procent méér betalen’

gemeenteraadsverkiezingen Waar moeten al die woningen komen? Dit, én meer, in het Arnhemse verkie­zings­de­bat van De Gelderlan­der

ARNHEM - Waar moeten die duizenden woningen komen in Arnhem? En wat is nodig om de stad veiliger te maken? De kandidaten van lokale politieke partijen gaan er op woensdagavond 9 maart over in debat op het stadhuis van Arnhem.

14:52