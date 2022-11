Verbod op paintballschoten op wolf, provincie vreest dat het van kwaad tot erger gaat: ‘We kunnen nu niet voorkomen dat het fout gaat’

De Provincie Gelderland is zeer bezorgd nu het in ieder geval een periode van twee maanden niet mag ingrijpen als een wolf zich dichtbij mensen ophoudt. Volgens de provincie leidt dit er mogelijk toe dat het dier straks doodgeschoten moet worden.

De rechter oordeelde woensdag dat de Provincie Gelderland voorlopig geen paintballgeweer mag gebruiken om een wolf af te schrikken. De laatste maanden zijn meerdere berichten naar buiten gekomen dat ten minste één jonge wolf niet meer schuw is ten opzichte van mensen.



Het dier liet zich onder meer rustig fotograferen door tientallen bezoekers van Nationaal Park De Hoge Veluwe. De provincie wilde met paintballkogels op het dier laten schieten. Op die manier zou het dier weer schuw worden.

Niet duidelijk of het gaat om dezelfde wolf

De Faunabescherming heeft hiertegen bezwaar aangetekend bij de provincie. Daarnaast vroeg de organisatie de rechter om het schieten te verbieden tot die procedure doorlopen is. Woensdag besloot de rechter dat de provincie nog minimaal twee maanden moet wachten met schieten.



Volgens de rechter is de noodzaak van de actie onvoldoende onderbouwd. Ook zou niet duidelijk zijn of dezelfde wolf zich steeds laat zien aan bezoekers van het park of dat het gaat om meerdere wolven.

De uitspraak zorgt voor veel gefronste wenkbrauwen op het provinciehuis. Daar is men ervan overtuigd dat het gaat om één tamme wolf. ‘We lopen nu het risico dat als de wolf volledig tam wordt we niet anders kunnen dan naar de hoogste trede van de escalatieladder te gaan, en dat betekent het doden van een tamme wolf', zo klinkt het in een verklaring. Gelderland wil snel kunnen handelen als een wolf mensen opzoekt.

Quote We willen ruimere mogelijkhe­den om in te kunnen grijpen als dat nodig is. Dat is nodig om er van verzekerd te zijn dat mensen veilig zijn Peter Drenth , Gedeputeerde Provincie Gelderland

De rechter vraagt om een meer informatie over het gedrag van deze specifieke wolven voor er geschoten kan worden. Maar dat vereist langjarig onderzoek, en die tijd is er nu eenmaal niet, zo oordeelt gedeputeerde Peter Drent. ,,We maken ons grote zorgen omdat we niet kunnen ingrijpen om te voorkomen dat het fout gaat.”



Drenth vraagt ook de minister om meer bevoegdheden. ,,We willen ruimere mogelijkheden om in te kunnen grijpen als dat nodig is. Dat is nodig om er van verzekerd te zijn dat mensen veilig zijn.”

Ook op de Hoge Veluwe zelf wordt met de uitspraak met enige zorg ontvangen. ,,Dit draagt niet bij aan een oplossing van een probleem dat overal in Nederland speelt waar wolven voorkomen”, zegt directeur Seger van Voorst tot Voorst. Hij stelt dat ook de laatste weken meer dan één wolf zich nog dichtbij mensen heeft opgehouden op het park.

Dat de Wolf de afgelopen tijd minder vaak door bezoekers wordt gezien, komt vooral doordat het aantal bezoekers vanaf 1 half november een stuk lager ligt, stelt hij.

Quote Er is geen enkel signaal dat deze wolf gevaarlijk is voor mensen Niko Koffeman, Faunabescherming

‘Geen angst dat wolf mensen aanvalt’

Bij de Faunabescherming is er juist veel blijdschap over het nieuws. Voorzitter Niko Koffeman zegt deze uitkomst te hebben verwacht. ,,Toch is het heel fijn dat een onafhankelijke rechter onze standpunten bevestigd.” Angst dat dit ervoor zorgt dat de wolf straks gevaarlijk wordt voor mensen heeft hij niet ,,De rechter neemt het zekere voor het onzekere. Als de rechter overtuigd was dat er straks mensen door de wolf worden aangevallen, dan had ze deze uitspraak niet gedaan.”

Koffeman is ook niet bang dat de wolf straks moet worden neergeschoten. ,,Er is geen enkel signaal dat deze wolf gevaarlijk is voor mensen. Bovendien: als dit wel zo zou zijn is het wat ons betreft geen logische stap om het dier af te schieten.”

De Faunabescherming kondigt aan zich tegen het schieten met paintballgeweren te blijven verzetten. Half december is de bezwaarprocedure bij de Provincie Gelderland. Als de provincie dat bezwaar afwijst, zal de organisatie opnieuw naar de rechter stappen. De organisatie probeert daarnaast via een aangifte bij de politie en een andere bezwaarprocedure bij de rechter het Nationaal Park De Hoge Veluwe aansprakelijk te stellen voor het ‘tam maken van de wolf’. Het park ontkent dit.

Deskundigen van Wolven in Nederland willen op dit moment niet reageren op de kwestie.

