Verdachte (37) pinde met doorgeknipte bankpasjes: ‘Ik wist niet dat ik fout zat’

Exploita­tie van veerponten staat onder druk: ‘Niet meer varen in de winter of tarieven verhogen’

De exploitatie van veerponten op de Veluwezoom komt steeds meer onder druk te staan nu de kas van het Gelderse Verenfonds leeg raakt en de provincie niet van plan is hem bij te vullen. ,,Dat legt veel druk op de veerponten", zegt Roland Jansen van het veer tussen Dieren en Olburgen. ,,Gaan we dan niet meer varen in de winter of verhogen we tarieven? Veel mensen zijn hier de dupe van.”

15 januari