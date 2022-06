Verdachte (41) van lossen van schoten op villa van Emile Ratelband gaat vrijuit

Het schietincident bij de villa aan de Hulkesteinseweg in Arnhem was een triest dieptepunt van een reeks incidenten met overlast. De bewoners van het pand met uitzicht over de Rijn zorgden voor veel onrust in de buurt. De buurt heeft regelmatig de politie gebeld als het weer eens uit de hand liep bij de villa.

Op 20 juni schoten gehoord

Dat gebeurde ook toen op 20 juni 2021 schoten werden gehoord. Daarbij zou een frequent bezoeker van de villa er vandoor zijn gegaan in zijn auto. Omwonenden hadden het nummerbord genoteerd. De volgende morgen waren er gaten te zien in de ruit van de villa en van de woning ernaast. Kogelhulzen trof de politie niet in de tuin voor de villa. Ook het vuurwapen werd nooit gevonden.

Enkele dag later arresteerde de politie de 41-jarige man. ,,Getuigen hadden mijn cliënt gezien, maar ook een tweede persoon. Voor de rechtbank was het onduidelijk of er was geschoten en zo ja, door wie", zegt Cindy Janssen, advocaat van de Arnhemmer.

Elf maanden vastgezeten

In de tussentijd heeft haar cliënt zo'n elf maanden vastgezeten. Hij kan hiervoor een schadevergoeding krijgen van zo'n 100 euro per dag. Dan moet wel eerst de uitspraak onherroepelijk zijn. Dat is pas het geval als het Openbaar Ministerie (OM) niet in beroep gaat. Desgevraagd laat het OM weten eerst het vonnis te willen bestuderen alvorens besloten wordt tot een hoger beroep.