Verdachte grote ontuchtzaak verplicht om naar rechtbank te komen: ‘Het wordt tijd dat hij antwoorden geeft’

Scheuren in huizen en enorme overlast: klinkers er mogelijk weer uit en asfalt erin tegen herrie en trillingen in Wester­voort

De met klinkers bestrate delen van de Dorpstraat en de Hamersestraat in Westervoort worden mogelijk toch weer geasfalteerd. Aanwonenden klagen over trillingen en geluidsoverlast sinds er klinkers in de wegen zijn gelegd.