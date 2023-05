Verdachten brandstichting Rico ontkennen in alle toonaarden: politie had mannen al lang op de korrel

Eigenaar Mehmet van door brand verwoeste lunchroom Rico zit ‘helemaal stuk’: ‘Ik heb geen vijanden en heb nooit ruzie’

ARNHEM - Hij zit helemaal stuk, is al vanaf drie uur ’s nachts wakker. Mehmet Boga beleeft naar eigen zeggen een nachtmerrie, nadat zijn lunchroom Rico in de nacht van maandag op dinsdag deels in vlammen op ging.