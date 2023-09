Verdachten groot Arnhems drugslab ontkennen alle betrokkenheid, OM eist vier en vijf jaar celstraf

Mexicaanse verdachten Arnhems drugslab mogen niet terug naar hun land: vondst van 81 kilo crystal meth

De ene Mexicaan wil terug naar huis omdat zijn vriendin zwanger is, de ander omdat hij kostwinner is. Er is één probleem: ze zitten vast vanwege mogelijke betrokkenheid bij het drugslab aan de Conradweg in Arnhem. De rechter wees hun verzoeken af.