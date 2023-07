Verdwijnt historische winkelstraat uit Arnhems Spijkerkwartier? ‘Kleine woningen heeft deze wijk al genoeg’

Gratis vervoer rond wedstrij­den Vitesse staat na 25 jaar op losse schroeven: ‘Zonder pendelbus houdt het voor mij op’

Vitesse heeft er een hard hoofd in dat seizoenkaarthouders komend voetbalseizoen opnieuw gratis met de bus kunnen reizen naar thuiswedstrijden van de Arnhemse club. Minder dan vier weken voor het eerste duel in stadion GelreDome, zaterdag 19 augustus komt PSV op bezoek, bestaat daar nog altijd geen overeenstemming over met vervoerder Connexxion.