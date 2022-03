Vergroten extra boa’s de veiligheid van Presikhaaf? ‘Ze worden hier door sommigen weggelachen’

Rheden klimaatneu­traal in 2040: hoe dan? 500 inwoners mogen zich daar nu over gaan buigen

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Daarom neemt De Gelderlander in aanloop naar 16 maart belangrijke thema’s onder de loep in Arnhem en omgeving. In aflevering 3: de overgang naar duurzame energie in Rheden.

10 maart