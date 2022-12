Verkeer Landleven loopt wéér vast, advies om niet meer te komen: ‘Misschien volgend jaar tijdsloten’

ARNHEM - Op dag 2 van Landleven Winter in het Openluchtmuseum staat het verkeer wéér compleet vast en is geen parkeerplek meer te vinden. Het museum adviseert mensen net na het middaguur niet meer te komen, net als vrijdag . ,,We gaan dit goed evalueren.”

Het driedaagse-evenement in Arnhem trekt zo’n 7.000 bezoekers per dag. De meesten hebben een kaartje gereserveerd vertelt een woordvoerder, maar er zijn ook nog mensen die op de bonnefooi naar het Openluchtmuseum komen.

Het museum heeft verkeersregelaars ingezet. ,,Zo proberen we het in goede banen te leiden en de overlast - ook voor de buurt - te beperken, maar het is gewoon heel erg druk. Daarom hebben we rond 13.00 uur via de site en sociale media laten weten dat mensen beter niet meer kunnen komen", aldus de woordvoerder.

Quote De meeste musea hanteerden tijdsloten tijdens corona om bezoek te spreiden. Dat zou voor dit evenement best een idee kunnen zijn Woordvoerder Openluchtmuseum

Volgens de woordvoerder was het eerdere edities - die dateren van vóór de coronapandemie - ook zo druk. ,,We zijn die drukte niet meer gewend, lijkt het. Maar hoe dan ook gaan we deze editie goed evalueren, samen met Landleven (van het gelijknamige magazine, FW). Misschien moeten we tijdsloten invoeren. De meeste musea hanteerden die tijdens corona om bezoek te spreiden. Dat zou voor dit evenement best een idee kunnen zijn.”

Waarom het evenement zo populair is? ,,De combinatie van een markt, in winterse sfeer, de kneuterigheid, lampjes, ijsbaan. Het was voor corona een enorm succes en nu weer, dus het raakt precies de goede snaar.”

